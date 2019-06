Nicole Mazzocato, con Thomas è di nuovo felice. Una nuova vita piena di progetti, ma la delusione per Fabio cresce ogni giorno

Sotto gli occhi attenti dei follower, ormai da mesi, continuano ad esserci Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio. I due, ormai separati ufficialmente dall’inizio di questo 2019, lasciano spesso parlare di se. Non alcuna forma di riavvicinamento, ma le ultime vicende che hanno visto coinvolto Fabio a Supervivientes (l’Isola dei Famosi Spagnola) sono state commentate da Nicole che, dopo quattro anni di relazione, ha più volte ribadito di non riconoscere più Fabio. Una storia che ha sempre dato l’impressione di andare a gonfie vele, fino a quando l’annuncio ufficiale non ha spiazzato i fan. Il clamore iniziale è stato seguito da numerose chiacchiere, ma ora Nicole si dice felice, spensierata e nuovamente innamorata.

Nelle ultime ore Nicole si è infatti raccontata al Magazine di Uomini e Donne, confessando che la delusione del comportamento di Fabio è accresciuta negli ultimi tempi, ma ora ha riservato il suo cuore a un altro uomo: Thomas Teffah. Con lui ha ritrovato la serenità mancata da tempo. Thomas e Nicole, che si conoscono da circa otto anni, si sono sempre piaciuti, ma non hanno mai considerato la possibilità di guardarsi con occhi diversi. Una cena a Londra, quando entrambi erano single, ha fatto sì che scoccasse la scintilla. Una relazione che sta crescendo un po’ per volta. Non senza difficoltà, ma i due, usciti più maturi dalle precedenti esperienze, si stanno lasciando andare ad un sentimento forte. La distanza non è questione da sottovalutare, visto che Thomas vive a Londra e Nicole a Milano, ma una soluzione è già in programma a breve. Che sia la volta buona per la bella Nicole? Dopo il successo da influencer, la speranza è che l’ex corteggiatrice possa finalmente ritrovare il sorriso perduto. Nel frattempo Nicole sogna già in grande, in attesa di potersi vedere nei panni della protagonista di un film che inizieranno a riprendere a fine agosto. Non ci resta che augurale un grosso in bocca al lupo.

