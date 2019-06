Oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno: Vergine in difficoltà, Cupido scolpisce la Bilancia. Ecco cosa prevedono gli astri per il vostro segno, nell’ultima settimana di Giugno.

Giugno sta per terminare. Ma se siete curiosi di sapere cosa hanno in serbo per voi le stelle per l’ultima settimana del mese, siete nel posto giusto. Se l’oroscopo degli ultimi giorni non vi ha sorriso, non demordete! La settimana che arriverà potrà essere quella fortunata per il vostro segno. E a proposito di stelle, Sologossip vi dirà con quale star del mondo dello spettacolo condividete il vostro segno zodiacale. Buona lettura!

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno: cosa prevedono le stelle per il tuo segno?

Ci siamo, sta per iniziare l’ultima settimana di Giugno. Sarà il momento giusto per prendere quella famosa decisione, o è meglio aspettare tempi migliori? Scopri cosa ti aspetta con l’oroscopo della settimana dal 24 giugno al 30 giugno, segno per segno:

ARIETE: Non è proprio una fine del mese brillante per gli amici dell’Ariete. La tensione e lo stress si faranno sentire. Il consiglio è evitare le discussioni inutili e tenere a freno l’impulsività. Il periodo migliore è a metà settimana. Cercate di godervelo, come faranno i vostri amici di segno Lady Gaga e Cesare Cremonini.

TORO: Ebbene sì, se sei del Toro questo può essere il momento giusto per prendere iniziative! Sia sul lavoro, che in amore, la settimana si prospetta fortunata. Non ti resta che cogliere le occasioni che si presentano sul tuo cammino. Giorni top: il week end! Sai che sono del Toro anche Al Pacino e Fiorello?

GEMELLI: Lunedì altalenante, ma poi la settimana prosegue meglio per i Gemellini. In amore fate attenzione e riflettette sui rapporti: è davvero questo quello che volete? Giorno fortunato: domenica. Amici di segno: Paolo Bonolis e Checco Zalone.

CANCRO: L’altruismo degli amici del Cancro potrà servire in questa ultima fase del mese per risolvere alcuni problemi in famiglia. La settimana sarà positiva, ma un po’ di nervosismo potrebbe presentarsi tra mercoledì e giovedì. Non lasciatevi sopraffare dagli eventi e siate positivi, come faranno certamente Fabio Volo e Lionel Messi.

LEONE: Giugno terminerà in maniera abbastanza lineare per i Leoncini, che potranno godere di un giorno particolarmente fortunato giovedì. In arrivo novità importanti in ambito lavorativo, ma non trascurate l’amore!! Tra le star con il vostro segno ci sono anche Usain Bolt e Madonna!

VERGINE: Non è il periodo migliore per gli amici della Vergine. L’ultima settimana di giugno porterà tensioni e, se non aprire gli occhi, anche qualche delusione. La negatività si affievolirà verso fine settimana. Il consiglio è tenere a bada l’impulsività e non abbattersi, soprattutto in amore. Siate combattivi, come la mitica Beyoncé e Maurizio Costanzo.

BILANCIA: Cari amici della Bilancia che pensate sempre al lavoro, questo potrebbe essere il momento giusto per cercare l’amore! Guardatevi intorno, la vostra anima gemella potrebbe essere davvero dietro l’angolo. Sono della Bilancia anche Jovanotti e Fedez.

SCORPIONE: Non la migliore settimana per gli amici dello Scorpione. Liti e tensioni, soprattutto in campo sentimentale, scuotono il vostro equilibrio a fine Giugno. Il consiglio è evitare le incomprensioni inutili, in amore come sul lavoro. Tenete duro, come farebbero Carlo Verdone e Alessandro Del Piero.

SAGITTARIO: Dopo un periodo non proprio positivo, arriva un po’ di sereno per il Sagittario. Le giornate top sono martedì e mercoledì: potrebbe essere il momento giusto per fare incontri speciali. Tieni gli occhi ben aperti. Amici di segno: le superstar Christina Aguilera e Miley Cyrus.

CAPRICORNO: Qualche tensione sul lavoro non riuscirà a togliervi il sorriso per questa chiusura del mese di Giugno. L’amore procede a gonfie vele, e per i single, si prospetta un periodo fortunato. Sono del Capricorno anche Adriano Celentano e Jim Carrey.

ACQUARIO: Amici dell’Acquario, settimana particolare per voi. Sarete molto riflessivi: potrebbe essere il momento giusto per prendere importanti decisioni sia in amore che sul lavoro. Lo sapevate che sono dell’Acquario anche due star dello sport come Cristiano Ronaldo e Valentino Rossi?

PESCI: Il mese di Giugno si chiude col botto per gli amici dei Pesci. Soddisfazioni in arrivo sia nella sfera privata che lavorativa. Incontri importanti in arrivo. Non vi resta che sfoggiare il vostro migliore sorriso, proprio come fanno Claudio Bisio e Luciano Ligabue!

