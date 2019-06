Dopo pesanti insulti che le sono piovuti da ogni parte, è arrivato il sostegno per Pamela Prati dall’ex fidanzato Francesco Cordova.

Pamela Prati ultimamente è stata onnipresente nei talk e sui giornali per la relazione con Mark Caltagirone, prima perché si era incuriositi su chi fosse il misterioso uomo che l’ex showgirl doveva sposare, poi, quando si è capito che era tutta un’invenzione, è stata attaccata da molti per aver preso in giro il pubblico e coloro che le avevano intervistata. Inoltre è stato svelato un sistema di truffe nel quale non è rimasta coinvolta solo Pamela e non si è del tutto chiarito se lei sia esclusivamente una vittima, nonostante le dichiarazioni di lei. Su questo non ha dubbi il suo ex fidanzato Francesco Cordova. L’uomo si è dichiarato preoccupato per la donna, che secondo lui avrebbe interrotto la relazione con tutti i suoi amici. Francesco è quindi tra quelli che non criticano la Prati per aver cercato con l’inganno un ritorno di visibilità (e il conseguente introito economico), ma vede in questo gesto un’estrema fragilità della donna. Cordova, che con la Prati ha avuto una relazione di 6 anni fino al 2016, al settimanale Diva e Donna ha rivelato che sarebbe disposto a aiutarla perché è chiaro che lei abbia bisogno di qualcuno che la protegga, non convinto quindi delle parole di Pamela in uno dei suoi ultimi post Instagram.

Potrebbero interessarti anche:

Pamela Prati ex fidanzato: tutto sulla storia tra i due

Nonostante Pamela abbia 23 anni più di lui, i due hanno avuto una relazione lunga e che non puoi certo definirsi mediatica, avendo essi vissuto il loro sentimento lontano da media e social. La loro era stata un’intesa immediata da quando si sono conosciuti in discoteca. Cordova ha rivelato che all’inizio Pamela era scettica su di lui (probabilmente per la differenza d’età, ndr) e le prime uscite i due le hanno fatte in compagnia della sorella di lei. Francesco ha confessato che la storia era imporante anche se lui e Pamela non hanno mai convissuto perché volevano mantenere la propria libertà. La storia si è conclusa perché la passione tra di loro era svanita, ma ora questo per lui non sarebbe un problema, dato che “entrambi sono molto cambiati”.

Per restare aggiornato sulla vicenda CLICCA QUI!

T.F.