Nel mondo di Uomini e Donne è spuntata una clamorosa indiscrezione: Pamela Prati sarà la nuova tronista?

Maria De Filippi si sa, prende a cuore tutte le storie e, probabilmente, la vicenda scandalo di Pamela Prati ha attirato l’attenzione anche della famosa conduttrice Mediaset al punto da proporle la famosa sedia rossa del suo programma. Il settimanale “Vero” ha lanciato una bomba clamorosa riguardo il programma Uomini e Donne: Pamela Prati potrebbe essere la nuova tronista della versione Over del programma.

Clamorosa indiscrezione: Pamela Prati nuova tronista a settembre?

Ha bisogno di voltare pagina e di “rinascere”: la famosa soubrette sarda lo ha scritto qualche giorno fa sui suoi profili social. Il famoso “Pratiful” legato alla vicenda del presunto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone è diventato un tormentone per il web e per le puntate di Live Non è la D’Urso: Barbara D’Urso ha fatto emergere retroscena dello scandalo davvero incredibili. Così Pamela Prati non ne vuole più sapere e chi sa, forse si è appellata a Maria De Filippi.

Il settimanale Vero ha lanciato l’indiscrezione che vede la showgirl sarda prossima tronista a settembre nel programma Uomini e Donne: voci di corridoio a Cologno Monzese svelano anche che la conduttrice abbia già avuto contatti con la Prati. L’intento sarebbe quello di regalare un vero amore alla donna dopo la storia virtuale avuta raccontata nei programmi televisivi. Tramite i social emergono le prime impressioni dei fan del programma riguardo la notizia: alcuni sono d’accordo, altri credono che non bisognerebbe dare visibilità alla soubrette.

