Temptation Island, Oronzo e Valentina, come sta la coppia dopo un anno di partecipazione dal programma.

Manca poco all’inizio della nuova edizione di Temptation Island 2019, ma prima di gettarci a capofitto nelle vicende delle sei nuove coppie di fidanzati, ci siamo chiesti come stanno i partecipanti delle scorse edizioni e, in questo caso: come va tra Oronzo e Valentina?

Oronzo e Valentina: che fine ha fatto l’ex coppia di Temptation Island?

Oronzo e Valentina hanno creato una coppia straordinaria e molto divertente per l’edizione 2018 del programma. I due, molto buffi, con qualche parola in italiano storpiata e la calata dialettale piuttosto accentuata sono entrati subito nel cuore del pubblico. Oronzo infatti, nel villaggio con le tentatrici ha fatto un po’ il belloccio e il simpatico con alcune donne e Valentina dopo svariati Pinnetu si è stancata della situazione e ha chiamato il falò. Tra i due la tensione era alle stelle, Filippo faticava a gestire la conversazione e i due hanno deciso di lasciare il programma separati. Dopo poco però c’è stato un secondo incontro in cui Oronzo si è letteralmente prostrato ai piedi di Valentina chiedendole scusa in ogni modo. Le sue rimostranze e le sue promesse d’amore farcite da lacrime sincere erano talmente buffe che ne è nata anche una canzone che ha impazzato sul web per tutta l’estate. Ora Valentina e Oronzo sembrano essere ancora felicemente fidanzati e felici. Da quello che vediamo sul web e sui social, i due infatti si sono concessi una lunga vacanza e non mancano di aggiornare i followers con diversi video interessanti e sempre conditi con grande ironia e divertimento in perfetto loro stile. Chissà se nella nuova edizione di Temptation Island 2019 ci sarà un’altra coppia così divertente come la loro? Noi ce lo auguriamo, ma un falò come quello cui abbiamo assistito con Oronzo e Valentina difficilmente si potrà ripetere!

