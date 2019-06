Temptation Island, coppie Raffaella e Andrea: come sta oggi la coppia? Stanno ancora insieme?

Dal programma Temptation Island sono uscite molte coppie interessanti e che sono rimaste nel nostro cuore. Oronzo e Valentina, Francesco Chiofalo, ma anche Raffaella Giudice e Andrea Celentano. Lei è stata la fidanzata che ha probabilmente versato più lacrime di tutti dentro Temptation Island e lui, Andrea, ha tirato fino alla fine un flirt con l’ex tentatrice Teresa Langella. Ma come stanno oggi?

Raffaella e Andrea a Temptation Island 2018: come era andata?

Durante la permanenza a Temptation Island 2018, Andre e Raffaella hanno sofferto moltissimo. Lui era diviso tra l’amore per la sua fidanzata e il flirt con Teresa Langella. Raffaella, dal canto suo, era come mummificata ad ogni pinnettu. Non rideva con gli altri tentatori, non scherzava, non si lasciava andare a conoscenze. Nulla… lei piangeva e basta ogni volta che vedeva il suo compagno intento a dare lezioni di fitness a qualcuna delle tentatrici nel villaggio. I filmati che Raffaella doveva vedere erano tantissimi mentre quelli di Andrea sono stati zero in tutt il percorso. Alla fine, al falò di confronto, sembrava che Raffaella fosse decisa a voler lasciare Andrea Celentano, ma quando lui le ha dato l’anello e le ha detto che l’amava, per la fidanzata non c’è stato altro da fare che sciogliersi in un brodo di giuggiole e lasciare il programma con il suo lui.

Temptation Island, un anno dopo Andrea e Raffaella, come stanno?

Ad un anno di distanza Raffaella e Andrea sono ancora felicemente fidanzati. Come si vede sui social i due sono sempre insieme e Raffaella accompagna sempre il suo lui alle gare e alle esibizioni facendo un tifo sfrenato. La coppia sembra dunque molto felice e, da quanto appare su Instagram, intenzionata più che mai a rimanere insieme e non separarsi mai. Raffaella è innamoratissima come sempre. Andrea dal canto suo avrà messo la test a posto?

Per sapere tutto sulle ultime anticipazioni di Temptation Island –> CLICCA QUI