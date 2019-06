Dopo la lite ad Uomini e Donne Over, Luisa aveva lasciato il programma e Salvio. Ora i due stanno insieme. Scopriamo perché.

In pochi avrebbero scommesso sul futuro insieme di Luisa e Salvio. Infatti l’ultima volta che li abbiamo visti a Uomini e Donne Over lei aveva proposto a lui di uscire dal programma. Ma Salvio non se l’era sentita e la donna non aveva reagito bene ed aveva lasciato il programma. Quindi stupisce oggi vederli insieme e sereni. Al settimanale Uomini e Donne Luisa ha rivelato che le emozioni che gli ha fatto provare Salvio si stanno trasformando sempre di più in felicità e che quello che prova per lui sta diventando amore, anche se è consapevole che non sarà facile. Salvio è infatti ferito da una precedente e importante relazione, Luisa invece non ha questa zavorra sulle spalle, essendo single da tempo, ed è pronta a una relazione totale e importante. Anche Salvio si è sbilanciato e ha definito Luisa una donna sui generis che lo sta coinvolgendo molto ed egli quindi ha deciso di non tirarsi indietro e di vivere insieme passo dopo passo questa storia. In realtà la scenata di Luisa Uomini a Donne e il successivo allontanamento tra i due di una settimana sono serviti, contro ogni previsione, al contrario di coppie come Ida e Riccardo che si sono lasciati definitavamente.

Salvio stesso ha confermato che l’assenza di Luisa gli è molto pesata e ha capito che stare con lei non era solo abitudine ma che sentiva davvero la mancanza della donna. Ha poi voluto giustificare quello che è successo in trasmissione, dichiarando che non era “un passo indietro” ma semplicemente un momento di pausa. Ha poi rassicurato Luisa dicendogli che adesso è pronto ad andare avanti senza esitazioni e senza farsi condizionare dalla sua precedente storia. Una cosa che ci fa ben sperare per Luisa e Salvio è che i due non sembrano una coppia televisiva cioè una coppia tante altre interessate a sfruttare la loro storia per apparire in televisione.

T.F.