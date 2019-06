Virginia Stablum, arriva l’annuncio ufficiale della rottura con Pietro Tagliaferri. Su Instagram la frecciatina di lui accende la polemica

Che tirasse una cattiva aria tra Virginia Stablum e Pietro Tagliaferri era notizia ormai risaputa da giorni, ma qualcosa sembra essere cambiato nelle ultime ore. Tra Virginia e Pietro la rottura è ufficiale e definitiva, l’annuncio si è appreso dalle stories Instagram della Stablum La crisi preannunciata e palese sui social, si è trasformata in una rottura definitiva. La speranza dei fan della coppia è stata stroncata dalle dichiarazioni di Virginia, che ha voluto rispondere alle troppe domande arrivate negli ultimi giorni, confermando di essere tornata definitivamente single.

Virginia Stablum dice addio a Pietro. Mentre lei da spiegazioni, lui lancia frecciatine. Come reagirà Virginia?

Il messaggio di Virginia, comparso sui social, è chiaro e non lascia trapelare alcuna speranza per il futuro. I motivi precisi rimarranno all’oscuro dei follower che attendevano da tempo ormai dichiarazioni ufficiali. Ciò che è certo è che il rapporto non pare essersi chiuso nel migliore dei modi. Chiede del tempo Virginia, che confessa non sarà facile nei primi periodi e dovrà riprendersi con calma. A scaldare il clima di tensione ci ha pensato Pietro, poi, che in una Instagram Stories ha voluto lanciare una frecciatina alla ormai ex fidanzata. “Adesso si apre un nuovo capitolo della mia vita”, esordisce Tagliaferri, punzecchiando Virginia con un’affermazione che non lascia spazio alla fantasia, “Non è nemmeno colpa mia se mi hanno dotato di carisma e di carattere… “. L’ex di Nicolò Brigante come reagirà al messaggio di Pietro?

