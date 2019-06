Alessia Cammarota, critiche a valanga su Instagram: le danno della cattiva madre, ma la sua replica non si fa attendere. Ecco cosa è successo.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono una delle coppie più amate e seguite dal pubblico di Uomini e Donne. Nati nello studio di Maria De Filippi, i due ragazzi si sono sposati e hanno costruito insieme una famiglia con due meravigliosi piccoli, Niccolò e Leonardo. Tornati insieme dopo un periodo di separazione dovuto a un tradimento di lui, i due sono più innamorati che mai e si dedicano al 100% alla vita familiare e al lavoro. Ma alcune dichiarazioni di Alessia su Instagram hanno scatenato le critiche di alcune donne sul suo essere mamma. Immediata è arrivata la replica dell’ex corteggiatrice.

Alessia Cammarota duramente criticata come mamma: ecco cosa è successo

Alessia Cammarota ama condividere con i propri fan alcuni momenti del suo quotidiano e non solo, per questo utilizza spesso l’opzione domande e risposte su Instagram, in modo da poter dialogare con i suoi followers e rispondere alle loro curiosità. Una dichiarazione di Alessia ha però fatto inferocire una frangia delle sue fan. Una delle domande poste ad Alessia riguardava l’utilizzo dell’epidurale durante il travaglio prima del parto. L’ex corteggiatrice, dopo aver consigliato di rivolgere il quesito a un medico per avere notizie più certe, ha raccontato la sua esperienza, dicendo di aver fatto l’epidurale con il primo figlio.

Poche storie più avanti, la Cammarota ha fatto un video nel quale rispondeva alle critiche che le sono arrivate per la sua risposta: ‘Mi dicono che non sono una vera mamma perché non ho voluto soffrire per dare alla luce mio figlio’, ha spiegato, replicando che queste persone non sono delle buone mamme, perché se così fosse non darebbero mai della ‘cattiva madre’ a qualcun altro. ‘Tutte le mamme sono bravissime e forti, indipendemente da come hanno partorito, se con il cesareo, con l’epidurale o con un travaglio di 3 giorni’.

