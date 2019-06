Angela Nasti, clamorosa gaffe su Instagram: followers scatenati contro di lei. Scopriamo cosa è successo qualche ora fa all’ex tronista di Uomini e Donne.

Non c’è pace per Angela Nasti. La bella napoletana è nell’occhio del ciclone dopo la prematura rottura col suo ex corteggiatore Alessio Campoli. La coppia, conosciutasi a Uomini e Donne, ha deciso di interrompere la relazione poco dopo la scelta. Per i fan, gran parte della colpa é della tronista, a tal punto che in molti hanno deciso di defolloware il suo profilo. E proprio sul suo profilo Instagram, nelle ultime ore sono apparsi nuovi attacchi alla sorella di Chiara Nasti: stavolta, la ‘colpa’ è di uno scivolone di Angela. C’entrano un paio di stivali…Siete curiosi di scoprire cosa è accaduto? Siete nel posto giusto.

Angela Nasti, clamorosa gaffe su Instagram: lei tenta di giustificarsi

Angela Nasti continua a far discutere. Ma, stavolta, non c’entra nulla la storia con Alessio. La napoletana è stata invasa dalle critiche per un motivo molto singolare: la scelta di indossare gli stivali nonostante il caldo. La ragazza tenta di giustificarsi, ma il risultato non è proprio eccezionale. Date un’occhiata:

“Io non sento caldo”, così la Nasti risponde alle critiche sugli stivali. Ma ecco che i followers più attenti continuano con l’attacco. L’ex tronista infatti ha pubblicato diverse storie nel suo profilo dove si è lamentata particolarmente del caldo, mostrandosi parecchio insofferente alle alte temperature. Una gaffe che gli occhi ‘maligni’ degli utenti di Instagram non le hanno perdonato. Non è certo un periodo semplicissimo per l’ex tronista.. finirà presto?

