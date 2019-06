Chi è Federica Mazza Temptation Island 2019: età, carriera e profilo Instagram della tentatrice super sexy che ha partecipato a ‘Ciao Darwin’.

Mancano ormai poche ore all’inizio di Temptation Island 2019. Sale l’attesa per il seguitissimo reality di Canale 5, condotto come sempre da Filippo Bisciglia. Saranno 26, divisi a metà tra donne e uomini, i single che cercheranno di mettere in crisi le sei coppie protagoniste del programma. Alcuni di questi sono già noti al pubblico per aver partecipato ad altri format, e tra questi c’è la bellissima Federica Mazza: conosciamola meglio.

Chi è Federica Mazza Temptation Island 2019, la single che arriva da ‘Ciao Darwin’

Federica Mazza è una delle single che avrà il compito di tentare i fidanzati nel villaggio di Temptation Island. Bellissima e super sexy, Federica è di Roma e lavora come modella e influencer. E’ già iscritta a un’agenzia di spettacolo e il suo profilo Instagram conta oltre 87mila followers. Del resto, non è difficile da immaginare, vista la sua bellezza e le sue forme da capogiro. Federica, infatti, ha un corpo molto curato e sempre allenato, come dimostrano i numerosi video che posta su Instagram, nei quali si allena in palestra e si prende cura della sua forma fisica. Decolleté semplicemente esplosivo e lato B da urlo, Federica ama mostrarsi sui social anche in intimo o comunque con le forme ben in evidenza.

I più attenti potrebbero anche accorgersi di averla già vista da qualche parte. La Mazza infatti ha fatto parte del cast di ragazze immagine di ‘Ciao Darwin’ per alcune puntate di questa stagione, e non è quindi del tutto sconosciuta al pubblico di Mediaset. Appassionata di tatuaggi, come si evince dal suo profilo Instagram, ne ha davvero tanti, molti dei quali anche in posti alquanto ‘hot’, come le natiche, sulle quali ha dei disegni, così come una chiave tatuata tra i due seni. Insomma, stiamo parlando di una vera bomba sexy, che ha tutte le carte in regola per far girare la testa a tutti gli uomini del programma.

