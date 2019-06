La bella Chiara Ferragni si è mostrata su Instagram in intimo: i fan, però, non hanno apprezzato e si sono scatenati, ecco cos’è accaduto nel dettaglio.

È una delle influencer più di successo non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Parliamo di Chiara Ferragni, una vera e proprio forza della natura. Un personaggio che, nonostante tantissimi seguaci, sostenitori e fan, è ‘vittima’ spesso di accuse incredibili ed episodi davvero spiacevoli. Complici, se così può essere definito il suo spirito sbarazzino e peperino, alcuni particolari scatti pubblicati costantemente su Instagram. Perché Chiara è a tutti gli effetti una vera e propria influencer. E come tale, è solita condividere delle foto con i suoi più affezionati e accaniti sostenitori. Proprio l’ultima di esse, però, ha suscitato una grossa polemica social. A cui, ovviamente, la dolce Ferragni non ha potuto fare a meno di non rispondere. Siete curiosi di sapere cos’è accaduto? Vi accontentiamo immediatamente.

Chiara Ferragni in intimo: la foto fa ‘parecchio’ discutere

È risaputo da tutti che Chiara Ferragni è mamma, influencer, moglie ed imprenditrice. Insomma, una vera e propria macchina da guerra. E non solo. Da come richiesto dal suo ‘mestiere’, infatti, la moglie di Fedez è solita condividere alcuni scatti, sia privati che lavorativi, con la sua ‘famiglia’ virtuale. Scatenando, alcune volte, anche grosse polemiche. Poche ore fa, infatti, ne è accaduta un’altra. Da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, infatti, la giovane influencer ha condiviso uno scatto in intimo. Che, ovviamente, ha suscitato alcuni commenti negativi nei suoi riguardi. Ai quali, come detto precedentemente, Chiara non ha potuto fare a meno di rispondere:

Da come si può dedurre quindi, a detta del suo utente, Chiara non dovrebbe affatto mostrarsi in intimo se ha intenzione di mostrare le sue smisurate qualità professionali e non. Ovviamente, come detto, Chiara si è sentita in dovere di rispondere. Spiegando che può essere tutto ciò che, alla fine dei conti, è anche se si mostra con un capo d’abbigliamento intimo. Da che parte state?

