Diletta Leotta si è mostrata in una storia su Instagram mentre fa la sauna: la conduttrice è quasi nuda e il suo video sta facendo impazzire il web.

Diletta Leotta è uno dei volti televisivi più apprezzati e seguiti del momento. La sua preparazione sul lavoro, unita a un’indiscutibile bellezza e sensualità, ne fanno il sogno di tantissimi uomini. Lei, dal canto suo, ama mostrarsi sui social in tutta la sua perfezione e spesso posta foto e video che mettono in mostra le sue forme mozzafiato e il suo fisico sempre allenato e curato. Anche l’ultima storia pubblicata dalla Leotta non ha fatto eccezione.

Diletta Leotta, video ‘hot’ mentre fa la sauna mezza nuda

Diletta Leotta incanta il pubblico con la sua bellezza e sensualità. Nelle storie pubblicate solo poche ore fa, la giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica, ha condiviso con i suoi fan un momento di relax in una SPA, dopo un video in cui si allenava in palestra. Una domenica tutta dedicata alla cura del corpo, dunque, per Diletta, che dopo una corsetta sul tapis roulant, si è rilassata facendo una sauna rigenerante.

A far letteralmente impazzire i fan della Leotta, però, è stato il video pubblicato proprio dall’interno della sauna, in cui la giornalista scende pian piano con l’inquadratura facendo prima vedere la temperatura alta della sauna, fino ad arrivare al suo viso e al suo corpo, coperto soltanto da un asciugamano legato sul seno. La conduttrice appare praticamente nuda, o quantomeno con solo lo slip sotto l’asciugamano, mentre il supo decolleté abbondante ed esplosivo si intravede dal telo che la avvolge. Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci di un suo flirt con Francesco Monte dopo che è tornata single, ma almeno nelle sue ultime storie, Diletta è appara sola e serena, dedita a trascorrere una giornata di riposo.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le nesw e le curiosità sui tuoi programmi e personaggi preferiti, CLICCA QUI