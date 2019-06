L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini ha subito una dura accusa su Instagram: lei, però, perde la pazienza e risponde per le rime.

Non c’è pace per Eleonora Rocchini. In questi ultimi giorni, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché attuale compagna di Oscar Branzani è stata più volte presa di mira sui social. A volte, per una posa che, a detta di alcuni suoi followers, è sembrata troppo ‘spinta’. Ed altre, invece, per alcune foto che, sempre secondo alcuni suoi ‘haters’, sarebbero state spudoratamente ritoccate con Photoshop. In queste ultime ore, però, la giovane Rocchini è stata nuovamente presa di mira. Ma, a differenza delle altre volte, questa volta Eleonora ha letteralmente perso la pazienza. Rispondendo, quindi, per le rime a chi, su Instagram, le ha mosso delle accuse davvero incredibili. Ma vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.

Eleonora Rocchini, dura accusa nei suoi confronti: la sua risposta è incredibile

Come dicevamo pochissimi giorni fa, Eleonora Rocchini è a Mykonos, insieme al suo fidanzato Oscar Branzani ed amici, per godersi questi primi approcci estivi. Numerosi, infatti, sono stati gli scatti su Instagram che hanno documentato, per filo e per segno, questa incredibile vacanza. Un ultimo scatto, pubblicato davvero poco fa, ha suscitato, però, una vera e propria polemica social. A commentare suddetto scatto che, come sempre, abbiamo riproposto in alto, è un sostenitore di Eleonora. Che, però, si è lasciato andare ad una dura accusa nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A cui, ovviamente, Eleonora si è sentita in dovere di rispondere:

Da come si vede quindi, le parole dell’utente in questione sono davvero dure. A sua detta, infatti, Eleonora trascorrerebbe la sua vita a far nulla. Proprio per questo motivo, la giovane Rocchini ha sentito il dover di rispondere per le rime. Com’è giusto che sia, ovviamente.

