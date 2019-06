Ludovica Valli infiamma ancora una volta Instagram: la bella ex tronista di Uomini e Donne si immortala con una maglia corta, ma sotto non ha nulla.

Continua a sorprendere la bella Ludovica Valli. In questi ultimi giorni, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è solita pubblicare degli scatti fotografici davvero incredibili, elettrizzanti e, soprattutto, mozzafiato. E, tra l’altro, non fatichiamo a capirne il motivo. Ludovica è di una bellezza davvero disarmante. Ne ha dato ‘prova’ già ai tempi del suo trono nel famoso dating show di Canale 5. Nonostante, infatti, all’epoca avesse soltanto 19 anni, la giovane emiliana vantava una bellezza davvero particolare. Attualmente invece, con la maturità da donna, è davvero incredibile.

Ludovica Valli infiamma i social: la foto ‘bollente’ conquista

Come ogni influencer che si rispetti, anche Ludovica Valli è solita condividere degli scatti su Instagram. Che possano riguardare la sua vita quotidiana, sponsorizzazioni o quant’altro, la sorella di Beatrice, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed attuale compagna di Marco Fantini, è davvero molto attiva sui social. Su Instagram, pensate, sono davvero tantissime le persone che, infatti, la seguono. Ed è proprio su questo famoso social network che, pochissime ore fa, Ludovica ha condiviso uno scatto davvero strabiliante. Farà parte, senza alcun dubbio, di qualche suo shooting fotografico, come del resto tanti altri scatti di cui vi abbiamo parlato in precedenza, eppure, ancora una volta, la piccola Valli è strepitosa. Indossa, infatti, una maglia bianca. Fin qui tutto ‘normale’ diremmo se non fosse che, da come mostrato anche in alto, non solo la maglia è ‘troppo’ corta, lasciando quindi la pancia completamente scoperta, ma si nota chiaramente che Ludovica non indossa il reggiseno. Inutile dire, quindi, del successo inaudito ricevuto per suddetto scatto. Ed, in effetti, non si può dire nulla in contrario, no?

