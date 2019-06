Miriam Leone è vittima, su Instagram, di uno spiacevole e riprovevole episodio: ecco cos’è accaduto poche ore fa, da non credere ai propri occhi.

È senz’altro una delle attrici più talentuose, brillanti, amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Entrata nel mondo della recitazione dopo aver partecipato e, soprattutto, vinto la sessantanovesima edizione di Miss Italia, Miriam Leone ha subito conquistato tutti. Attualmente, infatti, il suo successo è davvero smisurato. Successo, tra l’altro, non soltanto limitato alla sfera artistica e, quindi, lavorativa, ma anche estesa sui social. Proprio su Instagram, infatti, Miriam è solita pubblicare degli scatti fotografici davvero mozzafiato. Che attirano facilmente l’attenzione e lo stupore del suo pubblico. Ma che d’altra parte, a volte, suscitano anche qualche commento dispregiativo. Ed è proprio questo, infatti, che è accaduto pochissime ore fa sotto un suo ultimo post social. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto alla dolce Leone.

Miriam Leone, episodio spiacevole per lei su Instagram: cos’è accaduto

Essere un personaggio pubblico, si sa, è anche questo. Soddisfarsi ed essere contenti dei commenti di apprezzamento ma accettare, d’altro canto, i commenti negativi. Certo, fino ad un certo punto, però. Perché, quello che è accaduto pochissime ore fa a Miriam Leone, su Instagram, è davvero incredibile. Da non credere ai propri occhi, insomma. Da come si può vedere dalla foto mostrata in alto, la bella attrice appare in reggiseno su Instagram. Mentre alle spalle viene ripresa una fantastica ruota panoramica. Non si sa in quale città l’attrice si trovi attualmente, basti pensare che lo scatto ha ricevuto tantissimi ‘likes’. Purtroppo, però, non è mancato affatto un commento davvero spiacevole per Miriam:

Insomma, offese davvero gratuite, ammettiamolo. Ovviamente, Miriam ha dovuto rispondere a tali parole. Facendo notare di quanto, in realtà, si nasconda un profilo false dietro a queste insinuazioni. I classici ‘leoni da tastiera’, insomma.

