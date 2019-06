Taylor Mega ed Erica Piamonte si sono dedicate parole al miele dopo la fine dell’avventura al Grande Fratello: ma arrivano le insinuazioni dei fan sul loro rapporto.

Taylor Mega è una delle più importanti influencer italiane del momento. Il suo profilo Instagram da quasi 2 milioni di followers è infatti tra i più cliccati e le sue ultime apparizioni televisive all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello, hanno di sicuro contribuito a far crescere la sua notorietà e il suo seguito. In particolare, nella casa più spiata d’Italia ha stretto un bel rapporto con Erica Piamonte, con cui si è ritrovata a pochi giorni dalla fine del GF. Le due si sono dichiarate affetto e amicizia a vicenda su Instagram, ma i fan hanno numerosi dubbi sul loro rapporto.

Taylor Mega ed Erica Piamonte, le dediche al miele su Instagram

Taylor Mega ed Erica Piamonte sembrano essere sempre più amiche anche dopo l’uscita dal Grande Fratello. Le due ragazze si sono incontrate qualche giorno fa per condividere l’esperienza di lanciarsi da un aereo con il paracadute, nel cielo di Firenze. Dopo quest’avventura, Taylor ha voluto dedicare all’amica delle parole di affetto, sottolineandone la genuinità e la sincerità: ‘Lei non ha secondi fini, vuole solo stare bene con me’, ha scritto l’influencer, a cui ha subito fatto eco la toscana: ‘Hai un cuore grande, tutti meriterebbero un’amica come te’, ha dichiarato Erica.

Le insinuazioni dei fan sull’amicizia tra le due ex gieffine

Molti fan hanno fatto forti insinuazioni sull’amicizia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte, ritenendola solo un rapporto a scopo economico, soprattutto da parte di Erica, che secondo alcuni sarebbe interessata al business, ragion per cui sarebbe così vicina a Taylor. Anche l’esperienza del lancio col paracadute sarebbe solo una trovata pubblicitaria secondo i più, perchè nessuna delle due ha mostrato i video che solitamente vengono registrati durante il volo. Ma non è finita: molti sono anche quelli che insinuano un interesse che va oltre l’amicizia tra le due ragazze. Sia Erica che Taylor, infatti, in passato hanno dichiarato di essere aperte anche a relazioni amorose con le donne, per questo molti sono convinti che tra le due ci sia più di una semplice amcizia.

