Uomini e Donne, Alessio Campoli si lascia andare a un lungo sfogo: “Non sono felice”. Ecco cosa ha raccontato su Instagram dopo la rottura con Angela.

La fine della sua storia con Angela Nasti sta facendo parlare tutti. Alessio Campoli è l’ex corteggiatore che la tronista napoletana ha scelto alla fine del suo percorso a Uomini e Donne. Le cose però tra i due, fuori dal programma, non hanno funzionato. Per molti, la colpa è di Angela, più interessata al business che al suo nuovo fidanzato. Lui, nel frattempo, ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. Una risposta in particolare ha colpito molto i followers. Scopriamo perché.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Alessio Campoli e lo sfogo su Instagram: parole forti

Alessio Campoli è uno dei corteggiatori più amati mai apparsi a Uomini e Donne. Il suo carattere spontaneo e la sua semplicità hanno conquistato tutti, anche Angela Nasti. Con lei però la relazione si è interrotta abbastanza presto. La ragazza si è lasciata andare a uno sfogo di recente, ma come sta Alessio? Ebbene, è stato proprio lui a spiegarcelo, attraverso alcune Instagram Stories. Date un’occhiata:

Ebbene, Alessio appare sincero e schietto come sempre. Alla domanda sei felice? Lui risponde: ‘in realtà no’. Una risposta che, per qualcuno, può riguardare la complicata questione con Angela. Tra le ‘molte cose’ che mancano all’ex corteggiatore, c’è anche la sua Angela? Potrebbe essere, quel che è certo è che, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Alessio ha ‘racimolato’ un gran bel numero di fan, che lo supportano e lo sostengono sin dal momento della scelta. In molti, lo vorrebbero anche sul famoso trono della trasmissione di Maria De Filippi. E a voi, piacerebbe rivederlo nello studio di Uomini e Donne?

Per tutte le ultime news su Alessio e Angela e tutti i protagonisti di Uomini e Donne CLICCA QUI