Uomini e Donne, aria di crisi per Giulia Cavaglia e Manuel Galiano? Le parole di lui non lasciano dubbi. Ecco cosa ha svelato l’ex corteggiatore su Instagram.

Giulia e Manuel formano una delle coppie uscite insieme al termine di questa stagione di Uomini e Donne. Dopo un periodo di forte indecisione, la torinese ha preferito Manuel a Giulio Raselli, che rivedremo tra qualche giorno in tv a Temptation Island, nei panni di tentatore. Ma anche se tutto sembrava procedere per il meglio, nelle ultime ore gira sul web la voce di una probabile crisi tra la neo coppia. ‘Colpa’ di un viaggio a Ibiza che Manuel si sarebbe concesso senza la sua Giulietta. Ma è stato proprio lui a fare chiarezza sulla vicenda. Ecco cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, Giulia e Manuel in crisi? Lui smentisce così

Dopo Angela Nasti e Alessio Campoli, anche tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano è già finito l’idillio d’amore? In molti l’hanno pensato, basandosi, come sempre, sui profili social dei protagonisti. L’ex tronista non si mostra in compagnia del suo fidanzato da un bel po’ di giorni. Il che ha insospettito i fan. In più, il bel Manuel è volato da solo a Ibiza, alimentando le voci di una presunta rottura tra i due. Ma la smentita è arrivata proprio dalle Instagram Stories del genovese, che ha risposto così a una domanda di un fan:

Nessun litigio insomma. I fan della coppia possono stare tranquilli, anche perché, nella foto successiva, Manuel ammette di sentire la mancanza della sua Giulia. Che dire, pericolo scampato: la storia tra Manuel e Giulia procede a gonfie vele, per la gioia dei fan!

