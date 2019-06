Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone si sono lasciati? Ecco la risposta di un ex corteggiatore, che svela un particolare retroscena.

Andrea Cerioli e Arianna CIncirrone sono una delle coppie più amate di questa stagione di Uomini e Donne. Lui, alla sua seconda opportunità sul trono di Maria De Filippi, l’ha scelta prima della fine ufficiale del percorso perché aveva perso la testa per lei, facendole una dichiarazione d’amore da brividi. In questi mesi si sono sempre fatti vedere sui social felici e innamorati, ma ultimamente le cose sembrano cambiate. Nelle ultime settimane, i due non si mostrano più insieme, né fanno menzione l’uno dell’altro nelle proprie storie su Instagram. Che la loro storia sia arrivata al capolinea? Ecco cosa ha raccontato in merito un ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Potrebbe interessarti anche:

Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone si sono lasciati? Ecco la verità

Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone non si fanno vedere insieme da un po’, tanto che avevano cominciato a girare voci su una loro presunta crisi di coppia. Noi stessi ve lo avevamo anticipato, perché nei mesi passati i due ragazzi ci avevano abituato a continui scatti e video di coppia, prima di ‘scomparire’ sui social del partner. Amedeo Venza, ex corteggiatore di Tina Cipollari e noto organizzatore di eventi ben addentrato nel mondo dei protagonisti di Uomini e Donne, ha pubblicato un post che non lascia spazio ai dubbi.

‘Andrea e Arianna si sono lasciati’, ha scritto Venza, aggiungendo un particolare retroscena: ‘Per questa coppia mi dispiace molto, perché sono brave persone, una delle poche coppie che non fa business’, ha scritto, avendo probabilmente notizie certe in merito ai sentimenti che fino a poco tempo fa i due ragazzi provavano l’uno per l’altra. Ma cosa sarà successo tra Andrea e Arianna? Ma soprattutto, riusciranno a ricucire il loro rapporto o questa chiusura sarà definitiva? Non ci resta che attendere nuove eventuali dichiarazioni da parte dei diretti interessati, che per il momento restano in silenzio.

Per rimanere sempre aggiornato sui protagonisti di Uomini e donne e su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI