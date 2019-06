Chi è Annalisa Torbilio Temptation Island 2019: carriera e profilo Instagram della single super sexy, che è stata anche Miss Cotonella Calabria

Ormai ci siamo. Mancano davvero pochissime ore alla nuova edizione di Temptation Island 2019. Domani, lunedì 24 Giugno, infatti, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata. Anche questa edizione, come del resto tutte le altre, sarà condotta da Filippo Bisciglia. E, stando ad alcune nostre anticipazioni, si rivelerà, sin da subito, davvero imperdibile. Lo scopo del ‘gioco’ è rimasto totalmente invariato. Sei coppie non sposate e, soprattutto, senza figli, metteranno alla prova il loro amore. Come? Dovranno trascorrere 21 giorni in villaggi separati. E non saranno affatto da soli qui. Bensì, saranno dolcemente accompagnati da tentatori e tentatrici. Tra di loro, ci sarà anche Annalisa Torbilio. Ebbene. Conoscete proprio tutto di lei? Ecco nel minimo dettaglio tutto ciò che occorre sapere su di lei.

Chi è Annalisa Torbilio, la sensuale tentatrice di Temptation Island 2019

Come detto precedentemente, Annalisa Torbilio è una delle single che avrà l’arduo compito di tentare uno dei ragazzi fidanzati all’interno del villaggio Is Morus Relais in Sardegna. Bellissima e super esplosiva, Annalisa è calabrese. Nonostante i suoi colori non siano affatto mediterranei, la sua bellezza è davvero formidabile. Tanto che, ovviamente, la giovane Torbilio è a tutti gli effetti una modella. Lo testimoniano, infatti, i numerosi e frequenti scatti su Instagram. Sfogliando la sua photogallery, quindi, è possibile vedere Annalisa in quasi tutte le salse. Sui set fotografici, i suoi shooting ed, infine, anche nella sua vita quotidiana. Insomma, versioni diverse della ragazza, ma che hanno un elemento in comune: la sua bellezza. Alta, slanciata, fisico mozzafiato, capelli lunghi biondi ed occhi castani sono gli elementi principali di questo fascino calabrese. E saranno stati, senza alcun dubbio, questi gli elementi di forza nel 2015 quando Annalisa è stata eletta Miss Cotonella Calabria. Chi perderà la testa per lei a Temptation Island? Lo scopriremo. L’appuntamento è per domani.

