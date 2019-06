Scopriamo nel minimo dettaglio tutti gli ascolti Tv di domenica 23 Giugno: come saranno andati i dati auditel? Ecco tutto quello che occorre sapere.

Nonostante la domenica sia sempre un po’ noiosa da trascorrere in casa, soprattutto con questo caldo, la serata televisiva ci ha offerto dei buoni motivi per passare le ore serali in totale tranquillità. I programmi trasmessi in prima serata, infatti, sono stati davvero eccezionali. Ebbene. Chi avrà vinto, quindi, la serata? Quale programma sarà riuscito a prevalere, in termine esclusivamente televisivi, su un altro? Ecco tutto ciò che occorre sapere sugli Ascolti Tv di domenica 23 Giugno.

Ascolti Tv domenica 23 Giugno: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Prima di elencarvi per filo e per segno come sono stati gli ascolti Tv dei programmi di ieri sera, è opportuno dare una breve rinfrescata sui nomi di quelli che sono andata in onda in prima serata. Su Rai Uno, infatti, è andata in onda il Seat Music Awards 2019 condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Su Rai Due, invece, il match Under 21 Austria-Germania. Ed, infine, su Rai Tre Sol Levante. Altrettanto interessanti e, soprattutto, imperdibili i programmi dei canali Mediaset. Su Rete Quattro, infatti, è andato in onda il meglio de Cr4 #La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti. Su Canale 5, invece, la terza puntata della fiction Lontano da Te con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Ed, infine, su Italia Uno, il film comico Come ti spaccio la famiglia. Chi avrà vinto, quindi, la serata? Ecco di seguito tutti i dati auditel. I canali Rai hanno rispettivamente conquistato: 14,5%, 7,8% e 7,3% di share. Mentre i canali Mediaset hanno totalizzato: 3,4%, 9,1% e 6,5% di share. Da come si può dedurre quindi, lo show musicale di Rai Uno ha vinto di gran lunga la serata. A discapito, quindi, della fiction di Canale 5. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

