Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati protagonisti di un episodio piuttosto ‘piccante’ mentre erano al ristorante con degli amici.

Stefano De MArtino e Belen Rodriguez stanno facendo impazzire i fan per il loro ritorno insieme dopo alcuni anni di separazione. La coppia è più unita e affiatata che mai, e non fa fatica a mostrarlo sui social, dove pubblica continuamente scatti e video di momenti felici quotidiani. Dopo l’intesa ritrovata, i due stanno anche lavorando ad alcuni progetti lavorativi di coppia, che li vedranno impegnati nei prossimi mesi. Nel frattempo, si godono la famiglia e l’affetto degli amici, con cene e serate in compagnia. L’ultima uscita però, ha riservato anche un momento piuttosto ‘hot’ in un ristorante.

Potrebbe interessarti anche:

Belen e Stefano, episodio ‘piccante’ al ristorante: ecco cosa è successo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre più felici e innamorati. La loro unione sta facendo sognare i fan, che sperano in un secondo matrimonio e soprattutto in un secondo figlio, che Belen non ha mai fatto mistero di desiderare. Nel frattempo, la coppia si gode l’amore del piccolo Santiago e l’affetto di amici e parenti, tutti chiaramente felici del loro riavvicinamento. In una serata al ristorante con degli amici, però, Belen e Stefano si sono lasciati andare a un giochino ‘hot’ a tavola, che è stato prontamente ripreso da un’amica della coppia e pubblicato nelle storie Instagram di Stefano.

Mentre erano a tavola, Stefano e Belen si sono scambiati diversi baci, carezze e abbracci, ma ad un certo punto il ballerino ha giocato ad imboccare la moglie, stuzzicandole le labbra con la forchetta e dando così vita a un siparietto molto piccante, in cui lei alla fine gli ha leccato la bocca e baciato l’orecchio in maniera sensuale. Un momento davvero ‘hot’, consumato sotto gli occhi dei commensali, che dimostra la grande intesa ritrovata e la forte attrazione tra i due.

Per rimanere sempe aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi programmi e personaggi preferiti, CLICCA QUI