Giulia De Lellis ed Andrea Iannone insieme su Instagram: il piedino ‘invadente’, il video pubblicato diventa ‘hot’.

Visualizza questo post su Instagram Eravamo lì, così .. Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 24 Giu 2019 alle ore 12:39 PDT

Ormai è ufficiale: Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una coppia. I due sono usciti allo scoperto sui social ed insieme pubblicano, ormai sempre più spesso, video e scatti. La famosa influencer ed il pilota di Moto GP sembrano molto affiatati tra giochi, carezze e dediche. Sono in vacanza insieme e la romana ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che sta facendo il giro del web.

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone con il piedino ‘invadente’: il video diventa ‘hot’

L’ex di Belen Rodriguez, il pilota Andrea Iannone, e la famosa influencer ex di Andrea Damante e del cantante Irama, Giulia De Lellis sono la coppia a sorpresa di questa estate: i due ormai non si nascondono più e sui social si mostrano molto presi l’uno dall’altra. Proprio pochi minuti fa la romana ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui il suo nuovo fidanzato le bacia il piede.

Il gesto agli occhi di qualcuno è molto dolce, agli occhi di altri è un po’ troppo “hot”. Parecchi infatti i commenti di utenti che non hanno apprezzato quanto postato ed hanno commentato: “ma che video fai ..che schifo”, “siete belli però che schifo”. Sono questi i pensieri di alcuni utenti.

