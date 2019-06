La figlia quattordicenne di Monica Bellucci Deva Cassel ha pubblicato, dopo tantissimi tempo, una sua foto su Instagram: ecco lo scatto.

Tutti conosciamo l’affascinante Monica Bellucci, ma in pochissimi conosceranno sua figlia Deva Cassel, primogenita avuta dalla relazione con l’attore Vincent. In realtà la ragazza, seppure vanti di una bellezza entusiasmante, è poco attiva sui social. Anche se, pochi giorni fa, è ritornata a farsi viva con uno scatto davvero incredibile. Curiosi?

Potrebbe interessarti anche:

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci: lo scatto conquista tutti

Non è molto attiva sui social, come dicevamo, la figlia di una delle più grandi attrici italiane. Eppure, pochi giorni fa, ha condiviso un secondo scatto fotografico su Instagram davvero incredibile. La giovane e dolce primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel è ad una sfilata di moda di una rinomata marca italiana. Da come mostrato in alto, Deva presenta la stessa ineguagliabile bellezza di sua madre. Non è così?

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui