Durante la diretta radiofonica di Radio 105, la splendida Diletta Leotta ha ricevuto una fantastica sorpresa: ecco il regalo inaspettato.

È noto a tutti, ormai, che la nostra Diletta Leotta è una vera e propria macchina da guerra. Non è assolutamente la prima volta, infatti, che vi parliamo dei suoi numerosi e costanti impegni lavorativi. Se, dunque, durante tutta la durata del campionato la sexy giornalista catanese è impegnata nel suo programma di calcio su Sky, durante tutto l’anno ed, in particolare, tutti i giorni, Diletta è impegnata con la conduzione di un programma radiofonico su Radio 105. Merito del suo successo, ovviamente, la bellezza, ma anche la sua versatilità, potenzialità e duttilità. Ed è proprio durante la diretta di oggi che per la bella Diletta è accaduto qualcosa di speciale per davvero. Ecco di cosa parliamo.

Diletta Leotta, che sorpresa! Il regalo inatteso in diretta a Radio 105

E mentre viene mandata in onda il tormentone estivo di Gigi D’Alessio e Gué Pequeno, Diletta Leotta, nello studio radiofonico di Radio 105, riceve una piacevole sorpresa. Da come si può vedere dall’immagine riproposta in alto, durante la diretta del suo programma radiofonico, condotto insieme ad altri speakers davvero eccezionali, la bella catanese riceve un bellissimo mazzo di rose rosse. Insomma, il sogno di tutte le donne. E, siamo certi, anche di Diletta. Perché, alla visione di tale regalo, la sexy conduttrice si illumina di gioia. Chi glieli avrà mandati? Uno spasimante segreto? Assolutamente no. Perché il biglietto che accompagna il lieto regalo è firmato. M.B, queste sono le iniziali del mittente. Chi sarà, quindi? Qualcuno di sua conoscenza? Beh, ovviamente questo non lo sappiamo. Ma una cosa è certa: dopo la fine della sua storia d’amore con Matteo Mammì, c’è qualche spasimante che vorrà farsi avanti. Questo lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni.

