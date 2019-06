Dopo lo scandalo ‘Pamela Prati’, Eliana Michelazzo sta riprendendo la sua vita, ma nelle ultime ore è stata sommersa dalle critiche, ecco perché.

Questi mesi non sono stati affatto facile per Eliana Michelazzo. Dopo il caso ‘Pamela Prati’ e, soprattutto, dopo l’incredibile confessione a Live-Non è la D’Urso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata davvero molto male. Non lo hai mai nascosto ai suoi follower. Ovviamente, con il passare dei giorni è più che normale che la giovane Michelazzo tenti, in qualsiasi modi, di riprendere la sua vita tra le mani. Cercando, quindi, di fare tutto ciò che una ‘normale’ persona farebbe. E così, con questo caldo di fine giugno, proprio ieri l’ex corteggiatrice si è dedicata ad una rilassante giornata al mare. Peccato, però, che proprio questo suo gesto sia stato sommerso dalle critiche. A cui, ovviamente, Eliana non ha potuto fare a meno di non rispondere. Ecco cos’è accaduto.

Eliana Michelazzo sommersa dalle critiche: ecco cosa non è affatto piaciuto

Non ha fatto nulla di grave Eliana Michelazzo. Eppure, però, è stata duramente bersagliata su Instagram. Com’è solita fare, l’ex agente di Pamela Prati ha condiviso uno scatto sul famoso social network. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è al mare. Sta cercando, come dicevamo, di riappropriarsi della sua vita dopo lo scandalo di Pamela Prati. Peccato che questo gesto non sia affatto piaciuto ai suoi followers. Che, ovviamente, l’hanno prontamente criticata:

Da come si può vedere quindi, c’è chi sostiene che, da tutta questa storia, Eliana abbia tratto sicuramente giovamento con visibilità e conseguenti sponsor. Oppure, chi crede che non sia affatto affranta dal dolore se, poi, decide di trascorrere qualche ora al mare. Certo, accuse, come dicevamo, davvero incredibili ed assurde. A cui, ovviamente Eliana si è sentita in diritto di rispondere in prima persona. E poi lasciandosi andare ad un duro sfogo tramite un’Instagram stories:

