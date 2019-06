Emis Killa, dopo le dichiarazioni definite sessiste, ha risposto alle critiche ha lanciato una nuova challenge dedicata alle donne: parole di sdegno e insulti sul web per il rapper.

Emis Killa è uno dei rapper più noti della scena musicale italiana. Dopo la partecipazione come giudice a The Voice of Italy, il giovane artista si sta dedicando completamente alla sua musica, ma negli ultimi giorni è stato protagonista di una vicenda che con la musica c’entra poco o nulla. Il rapper ha infatti pubblicato una serie di tweet ritenuti sessisti e offensivi nei confronti delle donne, scatenando l’ira del web. Non contento, pero, ha voluto replicare alle critiche, lanciando addirittura una challenge: ma andiamo con ordine.

Emis Killa, ecco la challenge che ha fatto infuriare il web

Emis Killa si è reso protagonista di una particolare vicenda pochi giorni fa: il rapper ha pubblicato una serie di Tweet nei quali parlava delle donne in termini deifniti ‘sessisti’. Le sue parole si riferivano al fatto che le donne non dovrebbero emanare cattivi odori, o ancora che le persone che non si piacciono fisicamente sono le più scontrose, o quando ha risposto alle critiche dicendo che le donne offese dalle sue parole utilizzano la scusa del sessismo per mascherare la loro puzza di ascelle. Tutte dichiarazioni che non erano piaciute agli utenti dei social, perché ritenute messaggi non positivi, ma soprattutto offensivi e denigratori.

Immediata è però arrivata la replica del rapper: ‘Mi sono divertito a farvi girare le scatole, ora me ne vado dai miei fan e vi lascio alla vostra indignazione‘, ha dichiarato, mostrandosi incurante delle critiche. Anzi, il rapper ha rincarato la dose, lanciando una Challenge dedicata alle donne, che gli stanno inviando video in cui si spruzzano il deodorante sotto le ascelle. Ma se lo scopo della challenge poteva essere solo ludico, anche questo gesto ha fatto infuriare il web, che sta mandando messaggi di sdegno al rapper, il quale però continua a rispondere con toni ironici e provocatori.

