Tina Cipollari potrebbe essere una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello VIp? Le sue parole sembrano sciogliere qualsiasi dubbio.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è ormai nell’aria. Ovviamente, non si ancora nulla riguardo alla data di messa in onda. E, soprattutto, di chi ci sarà alla conduzione. Sembra confermato, infatti, che Ilary Blasi, padrona di casa del reality per ben tre anni di fila, abbia deciso di distaccarsi completamente da tale programma per, probabilmente, sperimentare nuove avventure. Ed è proprio a questo proposito che, come svelato in un nostro recente articolo, gli autori del programma sono alla ‘disperata ricerca’ di un nuovo conduttore. Che, stando ad alcune indiscrezioni, sembra essere Alfonso Signorini. Ma per quanto riguarda i concorrenti, invece? Pochi giorni fa, vi avevamo parlato di Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne. Ma vediamo, poche ore fa, quale altro nome è spuntato fuori.

Tina Cipollari, prossima concorrente del Grande Fratello Vip? Le sue parole

Come dicevamo, nelle ultime ora è spuntata una clamorosa indiscrezione. La pagina del social network ‘TinaCipollarigrandeamore’, dedicata, ovviamente, alla simpaticissima opinionista di Uomini e Donne, ha pubblicato, infatti, un sondaggio davvero molto particolare. La fanpage ha condiviso su Instagram una notizia apparsa, tra l’altro, sul web secondo cui l’inarrestabile vamp di Canale 5 sarebbe una dei concorrenti più papabili della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Immediata è stata la reazione di Tina. Con una spiccata simpatia ha prontamente risposto. Mettendo a tacere, così, probabili ed inutili indiscrezioni:

Insomma, stando a quanto commenta la bella e simpatica opinionista di Maria De Filippi, la romana non parteciperebbe affatto al Grande Fratello Vip. Certo, siamo sicuri che la vamp non abbia nulla in contrario nei riguardi del reality. Chissà, però, perché ha risposto in questo modo. Anche se, più volte, l’ex moglie di Chicco Nalli ha espresso più volte la sua intenzione di non partecipare ad alcun reality per non stare lontano dai suoi tre figli.

