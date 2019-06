A quanto ammonta il guadagno di Stefano De Martino e Gianluca Vacchi per una serata da deejay nei locali? Ecco le folli cifre.

È estate. E la movida notturna è sempre più gettonata tra i ragazzi. Trascorrere una serata in una nota discoteca del luogo di appartenenza in ottima compagnia e, perché no, fare anche nuove amicizie, si sa è uno dei passatempi preferiti della gioventù dei nostri tempi. Lo è ancora di più, soprattutto, quando nel proprio locale preferito suona uno dei Vip del momento. A partire dal grande Gianluca Vacchi. Fino all’intramontabile Stefano De Martino. Perché il marito di Belen Rodriguez, oltre che essere un ottimo ballerino e conduttore televisivo, si è dimostrato anche un ottimo deejay. Ebbene. Ma quanto guadagnano allora per ogni serata? Scopriamolo nel dettaglio. Anche se vi anticipiamo che sono delle cifre davvero folli. Ecco tutto quello che occorre sapere.

Com’è il guadagno di Stefano De Martino e Gianluca Vacchi come deejay? Ecco le cifre

Gianluca Vacchi è una vera e propria forza. Imprenditore di natura, ma web influencer di fatto. Il bolognese, infatti, sono anni che intrattiene i suoi numerosi followers con dei video e, soprattutto, balletti davvero esilaranti. Ed è proprio per questo motivo che, attualmente, è uno dei deejay più richiesti e quotati per delle serate in discoteca davvero imperdibili. Ma, ovviamente, non solo lui. Come detto precedentemente, anche Stefano De Martino ha riscuotendo un notevole successo in queste nuove vesti. Ebbene, com’è allora il loro guadagno? Il settimanale ‘Spy’ è riuscito a compilare una lista con i guadagni più pazzeschi dei maggiori deejay italiani ed europei. Tra cui, appunto, figurano i loro nomi e non solo. Ecco di seguito tutto quello che occorre sapere:

Gianluca Vacchi: l’affascinante imprenditore bolognese guadagnerebbe a serata circa 50 mila euro. Insomma, delle cifre davvero pazzesche. E pensate che le sue serate sono davvero tantissime;

l’affascinante imprenditore bolognese guadagnerebbe a serata circa 50 mila euro. Insomma, delle cifre davvero pazzesche. E pensate che le sue serate sono davvero tantissime; Stefano De Martino: il sexy marito di Belen Rodriguez è da poco, o perlomeno da quello che sappiamo, che si è lanciato in queste vesti, ma il suo successo è davvero spietato. Il suo guadagno aggirerebbe intorno ai 15 mila euro. Niente male, certo;

Ma non solo. Perché se si parla di musica, non si può fare a meno di parlare anche di Fedez, Asia Argento e, soprattutto, Andrea Damante. I tre, infatti, guadagnerebbero rispettivamente: 100 mila euro (compenso dato da Flavio Briatore), 10 mila e 12 mila euro.

