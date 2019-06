Chi è Jessica Battistello Temptation Island 2019: età e carriera della consulente assicurativa, concorrente dello show estivo in onda su Canale 5.

Il famoso show estivo è arrivato con una nuova edizione: Temptation Island 2019 condotto da Filippo Bisciglia sta già riempendo i salotti degli italiani. Per 21 giorni sei coppie saranno divise e prenderanno parte al gioco che metterà a dura prova la loro gelosia ed il loro amore. Una delle concorrenti si chiama Jessica Battistello: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla fidanzata di Andrea.

Chi è Jessica Battistello Temptation Island 2019: età, carriera ed Instagram della

Jessica Battistello è la concorrente di Temptation Island 2019: è nata a Padova ed ha 25 anni. Nel video di presentazione del programma si è brevemente raccontata: è una consulente assicurativa e finanziaria. È fidanzata con Andrea Filomena da circa due anni e mezzo: i due hanno deciso di partecipare al programma per mettere a dura prova il loro rapporto per scoprire se l’amore è ancora vivo, prima di prendere la strada per il matrimonio.

Il profilo Instagram della giovane è @jeybatt: Jessica posta scatti di sé, della sua vita quotidiana con il suo compagno, le sue amiche ed il suo cane. Il profilo conta 11,5 mila follower: la veneta è molto attiva sui social.

