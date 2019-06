Karina Cascella, a Ibiza con il fidanzato e altri amici, ha pubblicato un post in cui ha un look davvero esplosivo, con un abito mozzafiato: Instagram in delirio.

Karina Cascella è un personaggio molto apprezzato nel mondo dello spettacolo e dei social. Opinionista fissa nei programmi di Barbara D’Urso e seguitissima influencer su Instagram, Karina ama condividere con i propri followers momenti di vita quotidiana. Le sue foto, spesso molto provocatorie e ‘hot’, non mancano di attirare anche numerose critiche, a cui lei risponde sempre con ironia e toni pungenti. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, la Cascella si è mostrata davvero sexy in un abito da togliere il fiato: vediamola insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Karina Cascella, ecco il look aggressivo con abito da capogiro

KArina Cascella si trova a Ibiza insieme al compagno Max Colombo e altri amici, tra cui Alessandra Gallocchio, attuale fidanzata del suo ex compagno e padre di sua figlia Ginevra, Salvatore Angelucci. KArina non ha mai fatto mistero di essere molto legata alla ragazza di Salvatore, dimostrando di vivere con serenità la sua ‘famiglia allargata’, tanto che anche il suo attuale compagno è molto amico di Angelucci. Insomma, un quadretto familiare davvero invidiabile, che la Cascella ama mostrare sui social.

Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, l’opinionista si trova al ristorante proprio in compagnia di Alessandra e indossa un abito corallo davvero mozzafiato. Si tratta di un tubino in pelle lucido e super attillato e soprattutto dalla scollatura vertiginosa, che mette in risalto il decolleté esplosivo di Karina. Il tacco a spillo altissimo scelto dalla Cascella, è la ciliegina sulla torta di un look aggressivo e molto sensuale, che chiaramente non è passato inosservato ai fan. Infatti, se da un lato molti hanno apprezzato la dedica di affetto scritta da Karina alla compagna di Salvatore Angelucci nella didascalia della foto, i fan per la maggior parte si sono soffermati su di lei, definendola mozzafiato e super sexy.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità che riguardano i tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI