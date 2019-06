L’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati è stata ‘vittima’ di un episodio davvero riprovevole: ecco cos’è accaduto sul suo profilo Instagram.

Siamo in un’epoca in cui commentare e ‘denigrare’ un personaggio pubblico sui social è diventato molto più facile. Ed è proprio questo che è accaduto, pochissime ore fa, a Nilufar Addati sul suo profilo ufficiale di Instagram. Con un passato televisivo come corteggiatrice di Mattia Marciano e, conseguentemente, tronista di Uomini e Donne, la giovane napoletana è attualmente a tutti gli effetti una vera e propria influencer. Ed è solita, come del resto tante altre sue colleghe, pubblicare delle foto di sponsorizzazioni, o tanto altro ancora, su Instagram. Il successo è immediato. Ma non solo. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.

Nilufar Addati, episodio riprovevole su Instagram: ecco cos’è accaduto

Nilufar Addati ha conquistato, sin dal primo momento nello studio di Uomini e Donne, le simpatie di tutti. Con una bellezza praticamente disarmante, ma con un carattere davvero forte e peperino, la giovane napoletana è saputa, in pochissimo tempo, ottenere la ‘visibilità’ che meritava. Tanto che, subito dopo la sua esperienza a Canale 5, è diventata a tutti gli effetti una web influencer. Lo testimoniano, tra l’altro, le numerose foto di sponsorizzazioni apparse sul suo profilo Instagram ufficiale. Ed è proprio sotto ad una di esse che si è scatenata una vera e propria bufera social. Da come si può vedere quindi, dalla foto mostrata in alto, Nilufar è intenta a truccarsi con un rossetto di cui, evidentemente, è la ‘testimonial’. Ebbene. Sarebbe stato proprio questa foto e, quindi, questo gesto a scatenare la reazione da parte di un suo followers. Che, prontamente, ha commento e criticato la giovane:

Da come si può ben vedere quindi, dopo tali accuse Nilufar si è sentita in dovere di rispondere per le rime. Da che parte state?

