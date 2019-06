Gennaro Lillio annuncia un’importante novità per lui. Vediamo perché l’ex gieffino ha fatto far parlare di sé questa volta.

Gennaro Lillio è stato uno dei concorrenti dell’edizione appena conclusasi del Grande Fratello 2019. All’interno della casa ha dimostrato il suo interesse sentimentale verso una concorrente molto controversa come Francesca De Andrè, con la quale ha intrapreso una relazione dopo l’uscita del Grande Fratello e la rottura di lei con il suo ex fidanzato Giorgio che l’aveva tradita. In molti non hanno creduto nella sincerità della coppia gieffina ma dalle dichiarazioni dei due e dalle foto che pubblicano su Instagram sembra che i due vadano in realtà molto d’accordo. Del resto sulle coppie formatesi durante i programmi televisivi c’è sempre chi diventa un grande fan, tanto che alcuni li avrebbero già voluti a Temptation Island, e chi invece osteggia li osteggia. In questo caso, c’è sia chi pensava che Gennaro stesse sfruttando la maggiore popolarità della De André, come Christian Impanato, per farsi notare e chi invece ha trasferito l’antipatia per Francesca su Gennaro arrivando a sostenere che l’amore per lei gli sia costata la sconfitta.

Gennaro Lillio novità: l’annuncio sul suo futuro

Sui suoi social, Gennaro ha molte persone che lo sostengono, apprezzando il suo buon carattere sui social, mentre altri invece lo accusano di essere un arrampicatore sociale e di voler fare soldi sul GF. In realtà Gennaro è da molti anni che lavora come personal trainer, oltre ad essere stato testimonial per Dolce e Gabbana in uno spot pubblicitario. Che Gennaro non si sia montato la testa e continui a essere un lavoratore ha dato la prova lui stesso a tutti gli haters. Infatti ha rivelato a Radio Italia che ha acquistato un locale che intende trasformare nel suo nuovo centro fitness. Quindi non ha intenzione di intraprendere una carriera puramente televisiva ma, semmai, con la popolarità ottenuta potrà probabilmente avere un buon numero di clienti per la sua nuova attività.

T.F.