Irina Shayk ha già dimenticato Bradley Cooper con una nuova fiamma? Ecco chi potrebbe essere la sua nuova fiamma della top model.

È una delle modelle più belle al mondo. E di recente è finita sui giornali di gossip per una notizia tutt’altro che piacevole: la fine del suo matrimonio con l’attore Bradley Cooper. Parliamo di Irina Shayk, la top model dagli occhi di ghiaccio e il fisico mozzafiato. Ma anche se l’ufficialità della sua rottura con Bradley Cooper è arrivata solo da poco, c’è già chi parla di un nuovo amore per la modella. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.. Un indizio: è il figlio di uno dei più grandi attori e registi hollywoodiani.

Irina Shayk ha già dimenticato Bradley Cooper: la sua nuova fiamma sarebbe Scott Eastwood

La fine della love story tra Irina Shayk e Bradley Cooper ha spezzato il cuore a milioni di fan. Secondo alcuni, dietro la rottura del matrimonio tra i due ci sarebbe la star Lady Gaga, che con Bradley ha recitato in A star is born. Ma se pensate che la bella top model Irina stia passando il suo tempo a piangere per il suo amore finito, ebbene, forse vi sbagliate. È Dagospia a lanciare la bomba: Irina si starebbe già consolando tra le braccia di un altro uomo.. e che uomo! Si chiama Scott Eastwood, ed è il figlio di Clint Eastwood. Ovviamente, il flirt tra i due non è ufficiale, ma c’è chi già impazzisce per la possibile nuova coppia. In attesa di conferme o smentite, non possiamo che dire che sarebbe una coppia di super belli!

