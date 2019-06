Le Olimpiadi nel 2026 si svolgeranno a Milano-Cortina.

Il presidente del Cio Thomas Bach ha aperto la famosa busta contenente il vincitore. Stoccolma-Aare è stata battuta: ha vinto Milano-Cortina ed è un grande orgoglio per l’Italia.

Olimpiadi 2026 assegnate a Milano-Cortina, battuta Stoccolma!

L’Italia trionfa: 82 membri del Comitato Olimpico Internazionale hanno votato ed ha trionfato Milano-Cortina. La vincitrice ha battuto 47 a 34 contro Stoccola-Aare: un solo astenuto.

Con grande orgoglio l’Italia si è aggiudicata le Olimpiadi invernali.

