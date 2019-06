Mercoledì 26 giugno inizia la serie tv Riviera. Ecco tutto quello che c’è da sapere su trama e cast.

Dopo Lontano da te, debutta su Canale 5 Mercoledì 26 giugno in onda in prima serata la prima stagione di una nuova serie, Riviera. La serie britannica è ambientata sulla riviera francese, la stessa che in passato ha già ispirato scrittori famosi come Stevenson. Riviera nasce dall’idea ex manager degli U2, Paul McGuiness, che cercava uno sceneggiatore in grado di realizzare una serie basata su glamour, ricchezza, famiglia e crimine. Lo sceneggiatore ideale l’ha trovato in Neil Jordan, famoso per Intervista con il vampiro. Riviera non è basato su una storia vera ma è l’ambiente perfetto dato che la riviera francese è stata spesso associata al crimine organizzato.

Protagonista della storia è Georgina, curatrice d’arte e seconda moglie di un ricco banchiere, Constantine Clios, che vive un momento privilegiato fino alla morte del marito, avvenuta misteriosamente nell’esplosione di un’imbarcazione. Georgina, affiancata ufficialmente dall’ispettore Delormes, sospetta principalmente dei figliastri: Adam, figlio maggiore, scrittore e da sempre ostile allo stile eccessivo di vita del padre e dei fratelli, Adriana, ragazza eccentrica e Christos, quest’ultimo erede principale di Constantine. A cercare di svelare il mistero sulla morte del banchiere ci sarà anche Irina, prima moglie di questi, anche se mossa solo da interessi personali. Già nelle prime puntate Georgina scoprirà verità nascoste, come una stanza segreta di cui non era a conoscenza. Questa è una settimana di novità su Canale 5, infatti stasera andrà in onda la prima puntata di Temptation Island.

Riviera: nel cast Julia Stiles nel ruolo di Georgina

Georgina è interpretata da Julia Stiles, famosa per i suoi ruoli in film come Save the last dance, Un principe tutto mio e Mona Lisa Smiles, Constantine da Anthony LaPaglia, noto come Jack Malone in Senza Traccia e Adam da Iwan Rheon, il Ramsay Bolton del Trono di spade. Tra gli altri interpreti Lena Olin è Irina, Roxane Duran è Adriana, Dimitri Leonidas è Christos e Amr Waked è Karim Delormes.

In Italia abbiamo già visto sulla tv a pagamento Riviera nel 2017 su Sky Atlantic, dove a breve dovrebbe essere trasmessa la seconda stagione. La serie è stata confermata anche per una terza stagione. Entrambe le stagioni sono composte da 10 episodi della durata di 45-50 minuti ciascuno.

