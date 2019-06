Temptation Island 2019, diretta prima puntata: Andrea si dispera in spiaggia, ecco cosa ha visto nei video che riguardano la fidanzata Jessica.

Andrea e Jessica sono una delle sei coppie che partecipano a Temptation Island 2019. I due ragazzi vengono da Padova, dove vivono insieme e dove lui ha un negozio di parrucchiere. Andrea ha 30 anni e avrebbe dovuto sposare Jessica il 9 giugno di quest’anno, ma lei alcuni mesi prima ha deciso di annullare le nozze perchè non era sicura di stare facendo il passo giusto. Dopodichè, ha scelto di partecipare a Temptation island per capire se i suoi sentimenti per Andrea sono ancora quelli di prima. Se da un lato lui è convinto di amarla, infatti, lei ha forti dubbi, e li ha espressi già nelle prime ore trascorse nel villaggio. Vediamo cosa è successo.

Diretta Temptation Island 2019, ecco cosa ha fatto disperare Andrea

Andrea Filomena ha cominciato col piede sbagliato la sua avventura a Temptation Island. La sua fidanzata, Jessica, ha subito legato con il single Alessandro, tanto da dirgli frasi importanti e raccontargli particolari anche intimi del suo rapporto con Andrea. La cosa ha fatto imbestialire il fidanzato, che dopo aver visto i primi video nel pinnettu e poi al falò, ha avuto una crisi e ha pianto disperato sulla spiaggia in solitudine, ripensando alle parole della fidanzata su di lui.

Jessica, infatti, ha raccontato molte cose negative su di lui, definendolo ‘mammone, senza carattere, incapace di fare qualsiasi cosa senza di lei’. Ma soprattutto, a fare male ad Andrea sono stati i gesti e gli avvicinamenti pericolosi al single Alessandro, che sembra aver fatto perdere la testa a Jessica. ‘Che mostro che ho trovato’, ha detto Andrea tra le lacrime, rimuginando sulle parole e sui gesti della fidanzata, che già dopo poche ore dall’inizio del programma, ha parlato di lui in termini davvero negativi.

