Anticipazioni Temptation Island: questa sera la prima puntata, ecco svelato il motivo per cui una coppia chiederà il falò di confronto solo poche ore dopo l’inizio dell’avventura.

Mancano ormai solo poche ore alla prima puntata di Temptation Island 2019. Mentre sale l’attesa per scoprire quello che accadrà questa sera, il pubblico cerca di conoscere le prima anticipazioni, per avere un’idea di quello a cui assisterà nella puntata d’esordio del reality sulle coppie. Ci ha pensato proprio il conduttore Filippo Bisciglia a svelare alcuni importanti dettagli su quello che accadrà nella prima serata, raccontando alcuni interessanti retroscena sulle coppie che partecipano al programma.

Temptation Island anticipazioni prima puntata: i motivi del primo falò di confronto

Stasera comincerà l’edizione 2019 di Temptation Island. In passato è già accaduto che alcune coppie abbiano lasciato il ‘gioco’ in anticipo perché avevano il desiderio di ricongiungersi, o perché uno dei due aveva visto qualcosa di troppo da parte del partner e voleva immediatamente spiegazioni. Mai, però, era successo che una coppia abbandonasse il programma dopo solo 4 ore dall’ingresso nei rispettivi villaggi. Ed è proprio questo che accadrà nella prima puntata di questa sera, come vi avevamo già anticipato. Ma non è finita qui. In un’intervista rilasciata al ‘Messaggero’, Filippo Bisciglia ha svelato nuovi dettagli su questa vicenda, raccontando i motivi della richiesta del falò.

‘A differenza delle scorse edizioni, questo falò è stato chiesto per alcune parole sentite, non per dei gesti in particolare’. Qualcuno, dunque, ha perso la pazienza per qualcosa di troppo detto dal proprio partner: cosa potrà mai essere stato detto di così grave da spingere una coppia a lasciare la trasmissione con tanto anticipo? Ma soprattutto, come sarà il percorso delle altre coppie? Filippo svela qualcosina su Vittorio e Katia, definendoli ‘fotonici’, e aggiunge: ‘Ricordatevi anche di Andrea e Jessica‘. Cosa avrà voluto dire? Lo scopriremo insieme a partire da questa sera!

