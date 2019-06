Temptation Island, chi è Massimo Colantoni: età, vita privata e profilo Instagram del commerciante romano fidanzato con Ilaria Teolis.

Finalmente è arrivata la sesta edizione di Temptation Island: le sei coppie protagoniste del programma sono finalmente entrate nei rispettivi villaggi per conoscere i single con cui eventualmente mettere in discussione il loro rapporto. L’attesa è altissima per capire come andranno a finire le storie delle sei coppie, ma prima conosciamo meglio i protagonisti del programma. Due dei fidanzati vengono da Roma e sono Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, ma concentriamoci su Massimo.

Chi è Massimo Colantoni, fidanzato di Ilaria a Temptation Island 2019

Massimo Colantoni è uno dei protagonisti della sesta edizione di Temptation Island. Massimo ha 28 anni e vive a Roma, dove gestisce un negozio di abbigliamento di cui sembra andare particolarmente fiero. Il suo profilo Instagram, che conta oltre 1200 followers, è pieno di immagini e video che lo ritraggono a lavoro nel suo negozio, di cui Massimo si è voluto addirittura tatuare il nome dietro al collo. Una scelta particolare, che di certo dimostra la sua passione per quello che fa. Ma il giovane romano è davvero appassionato di tatuaggi, tanto da averne tantissimi sparsi per tutto il corpo, tra cui spiccano delle labbra rosse sul petto.

Massimo è fidanzato con Ilaria da due anni e mezzo, ma è da quando hanno cominciato una convivenza, un anno fa, che le cose sono cambiate, perché lui si sente un po’ in gabbia e non si sente libero di essere se stesso in casa con lei, che invece già pensa in grande e desidera avere un figlio da lui. La scelta di partecipare al programma è proprio di Ilaria, che vuole capire se Massimo ha la maturità necessaria per progettare un futuro insieme. Lui, dal canto suo, vuole ancora divertirsi, ama giocare alla Play Station e uscire con gli amici, come dimostrano le foto postate sul suo profilo, che è pieno anche di scatti di Xena, il bellissimo cane che vive con la coppia a Roma.

