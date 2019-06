Temptation Island 2019, Is Morus Relais: tutto sul villaggio che ospita coppie e tentatori nella nuova edizione del reality di Canale 5.

È tutto pronto per l’inizio della nuovissima edizione di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie partirà questa sera, 24 giugno 2019, su Canale 5. A condurlo, come sempre, l’ex gieffino Filippo Bisciglia. Ma se siete curiosi di sapere qualcosa in più sulla location che ospita le coppie e i tentatori, siete nel posto giusto! Il famoso villaggio dell’ “isola delle tentazioni” si trova in Sardegna, ed è sempre lo stesso ormai da anni. Si chiama Is Morus Relais ed è uno dei resort più belli dell’isola. Scopriamo qualcosa in più sul posto che da anni fa da scenario alle vicende amorose di Temptation Island!

Per conoscere tutte le coppie e i tentatori ufficiali della nuova edizione di Temptation Island, clicca qui–>Coppie Temptation Island 2019: tutti i partecipanti e chi sono i tentatori

È l’Is Morus Relais il villaggio paradisiaco che da anni ospita Temptation Island

Tra le cose più belle di Temptation Island c’è, senza dubbio, la location. Un mare cristallino, attorniato da un’oasi di verde e pace. Se vi state chiedendo dove si trova il famoso villaggio che da anni ospita il reality targato Maria De Filippi, qui troverete la risposta. Si tratta della Sardegna. Il nome del resort Is Morus Relais, e si trova a sud dell’isola. Date un’occhiata:

Ebbene si, riconoscete il posto? È proprio dove da anni ammiriamo le turbolente vicende delle coppie di Temptation Island. Mare pazzesco, piscine infinite e tanto tanto verde: un mix perfetto per godersi una splendida vacanza. Ma quanto costa soggiornare nel fantastico villaggio sardo? Ebbene, il prezzo varia a seconda del periodo e del tipo di camera scelto per la vostra vacanza. Nelle ville private, ad esempio, si parte da 800 euro al giorno. Ma il resort ha tante soluzioni, adatte alle esigenze di tutti. Cosa aspetti a prenotare? Il villaggio di Temptation Island ti aspetta!

Per restare sempre aggiornato sulla nuova edizione di Temptation Island e su tutti i programmi più seguiti della tv CLICCA QUI