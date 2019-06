Manuel Galiano, fidanzato di Giulia Cavaglia ex tronista di Uomini e Donne, è ad Ibiza con Valeria Bigella? Ecco la clamorosa indiscrezione.

Da poche settimane è terminato Uomini e Donne. Eppure, i suoi protagonisti fanno ancora molto parlare di sé. In particolare, dopo la fine della storia d’amore tra Angela Nasti ed Alessio Campoli, a catturare l’attenzione dei sostenitori del programma è un’altra coppia. Parliamo di Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. In questi ultimi giorni, infatti, i ragazzi non sono insieme. Lui è ad Ibiza con alcuni amici per una vacanza che è stata organizzata ancora prima che lui potesse essere la scelta della bella torinese. Mentre lei è in Italia a godersi questo sole di fine Giugno. Sarà crisi tra di loro? Assolutamente no. Anzi. A dichiararlo esplicitamente è il calciatore genovese. Il quale, tramite un’Instagram stories, ha dichiarato che va tutto alla grande con Giulia. E che, addirittura, gli manca davvero parecchio. Nelle ultime ore, però, si è diffusa una clamorosa indiscrezione. Ecco di cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Manuel ad Ibiza con Valeria Bigella? L’indiscrezione spiazza tutti

Pochissime ore fa, Deianira Marzano, nota e rinomata influencer, ha lanciato una clamorosa indiscrezione su Manuel Galieno, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed attuale compagno di Giulia Cavglia. Come svelato in alcune sue instagram stories, sembrerebbe che il calciatore genovese sarebbe ad Ibiza con alcuni amici. E che proprio qui avrebbe incontrato Valeria Bigella, volto storico di Temptation Island ed ex fidanzata di Alessio Bruno. Le rispettive stories su Instagram, infatti, lo testimonierebbero. Certo, non c’è nulla di male. Anche perché i due ragazzi non appaiono in atteggiamenti equivoci. A quanto pare, come riportato da una segnalazione giunta a Deianira, però, sembrerebbe che tra i due ci sia qualcosa di un’amicizia. Ovviamente, non è nulla di certo. Sono soltanto indiscrezioni, voci di corridoio e, soprattutto, segnalazioni. D’altra parte, Manuel è subito intervenuto per chiarire la questione. Quindi, sembra che tutto sia stato risolto in un batter baleno.

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui