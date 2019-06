Valeria Marini ha di recente trascorso una vacanza con la sua amica storica Pamela Prati. In questa occasione, Valeria Marini ha incontrato Eliana Michellazzo, sulla quale si è fatta un’idea ben precisa.

Valeria Marini ha passato del tempo con la sua storica amica Pamela Prati e si è fatta un’idea sulla vicenda Mark Caltagirone che è stata il topic trend di questi ultimi tempi. In un’intervista rilasciata a Il Tempo ha espresso un parere sulla vicenda che non incontra il favore dei più. Infatti secondo lei Pamela in fin dei conti è stata solo una vittima. “È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito” per poi rimanere intrappolata in una vicenda che si è ingrandita a dismisura. Se inizialmente ha acconsentito, dopo è stata costretta dalla situazione a dire bugie su bugie per coprire quello che era successo. Facendo un paragone questa situazione di Pamela le ha ricordato quando lei si era sposata ma ha poi scoperto che suo marito era già sposato in chiesa e per questo ho voluto ottenere l’annullamento.

Valeria Marini Eliana Michellazzo: la dichiarazione choc

Valeria ha raccontato che era in vacanza quando Pamela Prati aveva dato l’annuncio del suo matrimonio e quindi solo al suo ritorno dal viaggio era stata contattata da un giornalista che le aveva chiesto se avesse ricevuto la partecipazione di nozze e da qui lei aveva iniziato a sospettare che ci fosse qualcosa che non andava. Durante il tempo trascorso con Pamela ha avuto anche modo di incontrare Eliana Michellazzo e anche di lei pensa che non abbia colpa nella vicenda, affermazione questa ancora più forte e in controtendenza rispetto a quella sulla ‘non colpevolezza’ della Prati. A questo punto a una domanda su cosa ne pensa di Pamela Perricciolo ha commentato che non lo sa ma qualcuno deve pur essere stato “colpevole”. Ma poi comunque la Marini ha voluto sminuire la tensione commentando che comunque nella storia Mark Caltagirone non è successo poi nulla di poi così grave.

