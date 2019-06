Vladimir Luxuria sedotta e tradita dal suo fidanzato: era una relazione ‘segreta e focosa’, ha riportato il settimanale Oggi. Scopriamo chi è lui.

Tutti conosciamo Vladimir Luxuria. Recentemente apparsa nella casa Grande Fratello 16, dove è rimasta per qualche settimana, l’opinionista tv ha raccontato molto di sé nel reality, soprattutto del suo difficile passato. Non ha parlato però della sua recente love story, molto passionale, con un uomo non proprio estraneo al mondo della tv. Ebbene, secondo quanto emerso sul settimanale Oggi, Vlady avrebbe avuto una relazione segreta “molto focosa” con un tecnico di Mediaset. Che però, a quanto pare, non è andata a buon fine. L’uomo misterioso avrebbe addirittura tradito la nota opinionista. Scopriamo qualcosa in più!

Vladimir Luxuria tradita dal suo fidanzato: è un tecnico che lavora a Mediaset

Vladimir sedotta e abbandonata? Pare proprio di sì! L’opinionista avrebbe vissuto recentemente una storia d’amore per lei molto importante. Ma non sarebbe stata ricambiata. Stando a quanto ha riportato il giornale, Vladimir sarebbe stata addirittura tradita dal tecnico Mediaset con il quale aveva una relazione da un bel po’. Una forte delusione per le, che “credeva di aver trovato l’amore vero”, ma ha dovuto vedere interrompersi questa storia, definita segreta e molto focosa. Il nome di lui è ancora top secret, sappiamo soltanto che è uno dei tecnici della Mediaset. Ma secondo il settimanale, Luxuria potrebbe offrigli una seconda possibilità nel caso il tecnico dovesse tornare sui suoi passi. Voi che ne pensate, come finirà questa storia? Non ci resta che attendere le prossime novità!

