È senza alcun dubbio una delle cantanti più talentuose, amate ed apprezzate del panorama musicale italiano. Alessandra Amoroso, una volta uscita da vincitrice dal talent Amici di Maria De Filippi, ha cavalcato l’onda del successo. In questi dieci anni di carriera, infatti, sono davvero numerosi i suoi cavalli di battaglia e i suoi riconoscimenti. E, proprio qualche settimana fa, è uscito un altro dei suoi tormentoni estivi. Mambo Salentino, è questo il nome del suo ultimo singolo, con il featuring dei Boomdabash, ha tutte le carte in regole per dimostrarsi un successo davvero inspiegabile. Tuttavia, però, in una recente intervista a ‘Il Giornale’, la cantante salentina ha annunciato a tutti i suoi fan una decisione davvero clamorosa. Di cosa parliamo? Lo diciamo subito.

Alessandra Amoroso, la drastica decisione: “Mi fermo con la musica”

Proprio pochi giorni fa, Alessandra Amoroso aveva augurato a tutti i suoi followers una ‘buona estate’ con una foto in bikini davvero spettacolare. A distanza di pochi giorni, però, la bella cantante salentina ha annunciato, ai suoi numerosi sostenitori e fan, che ha intenzione di prendersi una pausa dalla musica. A dichiararlo, infatti, è le stessa in una recente intervista per ‘Il Giornale’. Certo, non è nulla di definitivo. Anzi, Alessandra ammette che sarà soltanto una breve pausa. Ma che, ovviamente, è necessaria per dedicarsi a sé stessa e alla sua famiglia. Un annuncio che, com’è giusto che sia, ‘preoccupa’ tutti i suoi fan. È proprio con essi, infatti, che Alessandra ha creato un rapporto davvero speciale. Tanto da chiamarli addirittura ‘Big Family’. Tuttavia, però, in questo periodo lontano dalla musica, la cantante dichiara di non avere assolutamente nessuna intenzione di allontanarsi anche dai suoi fan. “La volontà di ritornare nella loro vita c’è sempre”, dichiara.

