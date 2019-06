Anticipazioni Temptation Island 2019 seconda puntata: una delle tentatrici spoilera cosa succederà lunedì prossimo, ecco tutti i dettagli.

Temptation Island è finalmente iniziato. Il reality più atteso dell’estate è giunto alla sua sesta edizione e anche quest’anno la prima puntata ha riservato numerose sorprese e colpi di scena. Le sei coppie protagoniste hanno cominciato il loro ‘viaggio nei sentimenti’, al termine del quale dovranno decidere se continuare a stare insieme o interrompere le storie con i rispettivi partner. Già nella prima puntata un fidanzato ha chiesto il falò di confronto, ma la sua compagna non ha accettato di incontrarlo. Cosa succederà nella prossima puntata? Una delle tentatrici si è lasciata sfuggire uno spoiler!

Se segui Temptation Island 2019, ma ti sei perso la prima diretta ti potrebbe interessare anche:

Seconda Puntata Temptation island 2019: anticipazioni e ultime news

Temptation Island è appena cominciato e già il web brulica di ricerche su quello che accadrà nelle prossime puntate. Il pubblico è impaziente di scoprire come andranno a finire le storie delle sei coppie protagoniste e soprattutto quali dinamiche si andranno a creare tra i single e i vari fidanzati e fidanzate. La prima puntata si è conclusa con una fidanzata che ha richiesto il falò di confronto al suo compagno, ma solo lunedì prossimo scopriremo se lui ha accettato di incontrarla. Cos’altro succederà nella seconda puntata del programma?

Una delle single si è lasciata sfuggire alcuni dettagli che ‘spoilerano’ le prossime puntate. Si tratta di Federica Lepanto, ex vincitrice del Grande Fratello, che all’interno del villaggio sembra aver legato con Massimo Colantoni, fidanzato con Ilaria Teolis. Nel rispondere ai commenti della gente che la stava guardando in tv, Federica si è lasciata sfuggire un’incredibile anticipazione. ‘Grazie a tutti – ha scritto – purtroppo non è andata come avrei sperato perché sono uscita prima del previsto, ma è stata una bellissima esperienza’. Cosa dovremo dunque aspettarci nella prossima puntata? MAssimo e Ilaria usciranno dal programma? O Federica lascerà il villaggio per altri motivi? Non ci resta che aspettare lunedì prossimo!

Per rimanere sempre aggiornato su Temptation island e su tutti i tuoi progammi e personaggi preferiti, CLICCA QUI