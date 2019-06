Arianna Cincirrone ha finalmente svelato la verità sul rapporto con Andrea Cerioli: il post su Instagram della ragazza toglie ogni dubbio.

Arianna Cincirrone e Andrea Cerioli sono una delle coppie nate a Uomini e Donne più amate dal pubblico. Il loro amore, nato con un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato l’ex tronista a fare la scelta con largo anticipo, ha fatto sognare i fan per tutti questi mesi. Ultimamente però, le cose tra i due sembravano cambiate. Nelle ultime settimane i due non si facevano vedere più insieme, tanto da far pensare di essere in crisi. Le voci su una loro separazone si sono rincorse fino a qualche ora fa, quando Arianna ha deciso di fare chiarezza sulla sua storia con Andrea.

Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone: ecco la verità

Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone sembravano lontani nelle ultime settimane. Non una foto insieme, non un accenno al partner sul profilo di ognuno, insomma la loro storia sembrava essere arrivata al capolinea, notizia confermata anche da un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ma poche ore fa Arianna ha finalmente rotto il silenzio che i due avevano finora mantenuto, e ha pubblicato un post che toglie ogni dubbio.

Arianna ha pubblicato un selfie di lei che abbraccia Andrea, di cui si vedono solo le spalle con il suo inconfondibile tatuaggio, scrivendo come didascalia uno spezzone della canzone ‘E…’ di Vasco Rossi. ‘Te lo dico sottovoce, amo te’, scrive Arianna, che dunque spazza via ogni notizia di crisi e separazione. Il commento di Andrea è ermetico, un semplice cuore, ma sicuramente conferma, casomai ce ne fosse stato bisogno, che i due stanno insieme e si amano. Il loro allontanamento sarà stato dovuto a una semplice lite o forse semplicemente agli impegni dei due ragazzi? Questo non è stato chiarito dai diretti interessati, che hanno solo voluto tranquillizzare i fan, mostrandosi teneri e innamorati su Instagram.

