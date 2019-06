La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora, è stata invasa dalle critiche per un particolare gesto social: ecco cos’è accaduto.

Un po’ come sua mamma Michelle, Aurora Ramazzotti è davvero molto social. Il suo profilo Instagram, infatti, non è solo molto seguito ed apprezzato da tantissimi suoi followers e sostenitori, ma è anche ricco di foto e video davvero divertenti. Perché la giovane ragazza è proprio questo. Ed è proprio questo, tra l’altro, la formula principale del suo successo. Un ‘mix’ di simpatia e bellezza sono, infatti, gli ingredienti principali per questo successo stratosferico di Aurora. Come dicevamo, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non perde mai occasione di condividere momenti salienti della sua giornata con i suoi sostenitori. Il suo profilo Instagram, appunto, ne è pieno. Tuttavia, però, uno degli ultimi video ha scatenato la reazione da parte di alcuni suoi seguaci. Che l’hanno prontamente criticata. Ecco cos’è accaduto.

Aurora Ramazzotti, pioggia di critiche su Instagram: ecco cosa non è piaciuto

Pochi giorni fa, vi abbiamo parlato di una foto, pubblicata da Aurora su Instagram, che aveva catturato l’attenzione di tutti. Ed, in particolare di Tomaso Trussardi, il marito di sua madre. Aurora era a Mykonos, insieme al suo fidanzato Goffredo. E si faceva immortalare in una posizione davvero ‘particolare’. A cui Tomaso non ha potuto fare a meno di rispondere. Poche ore fa, però, la situazione si è ripetuta. Un video, pubblicato dalla giovane su Instagram, ha suscitato l’attenzione. E questa volta non di Trussardi. Bensì di alcuni suoi followers. In questo video che, com’è nostro solito fare, Aurora è in bikini. Mostrando, mentre gioca con il suo gatto, il suo lato b. Ebbene. È proprio questo gesto, infatti, a scatenare una vera e propria polemica social:

E voi? Siete d’accordo?

