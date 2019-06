Avete mai visto un’immagine di Barbara D’Urso da giovane? Poche ore fa, la conduttrice ne ha condivisa una sui social, ecco la trasformazione sorprendente.

È ormai la regina di Mediaset. Barbara D’Urso, infatti, vanta un seguito davvero pazzesco. Ogni suo programma si rivela un vero e proprio successo. A partire da Pomeriggio Cinque, fino a Domenica Live e Live-Non è la D’Urso, la bella napoletana riesce sempre a conquistare milioni e milioni di telespettatori. Merito, ovviamente, dei contenuti, tematiche affrontate nei suoi programmi ma anche, e soprattutto oseremmo dire, per la sua bellezza, ilarità, simpatia e bravura. Nonostante, infatti, la conduttrice abbia più di sessanta anni, vanta una bellezza davvero stratosferica. Senza considerare, tra l’altro, la perfetta forma fisica. Certo, alla D’Urso piace fare sport, danza e mangiare sano. E bisogna ammettere che, per il momento, i risultato si vedono alla grande. Ma com’era da giovane? Vi siete mai fatti questa domanda? Ecco, possiamo darvi una risposta.

Potrebbe interessarti anche:

Barbara D’Urso, spunta la foto da giovane: impossibile riconoscerla

Nonostante siano terminati i suoi impegni televisivi, Barbara D’urso continua ad essere sempre molto presente nella vita dei suoi affezionati sostenitori. Grazie, soprattutto, ai social. Ed, in particolare, ad Instagram. Proprio su questo famoso social network, la bella conduttrice napoletana ha pubblicato, pochissimi istanti fa, una foto davvero deliziosa. In cui si vede com’era da giovane. Attualmente, Barbara D’Urso ha 62 anni. E, quindi, nella foto in questione, che risale tra l’altro agli anni ’80, la napoletana avrebbe su per giù circa 20 anni. Certo, la trasformazione è davvero incredibile. Ma soltanto perché, parliamoci chiaro, sono passati tantissimi anni. Ed è più che giusto che la D’Urso sia cambiata. Se prima, ed in particolare in questo scatto riproposto in alto, era una ragazzina spensierata. Adesso, invece, è una donna matura, madre e donna in carriera. Tuttavia, però, tantissimi particolarità sono rimaste le medesime: occhi, sorriso e smisurata bellezza.

Per ulteriori news su Barbara D’Urso –> clicca qui