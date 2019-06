Beautiful, Anticipazioni episodi dal 24 al 28 giugno 2019: cosa sapere sulle prossime puntate.

Sta per cominciare una nuova settimana di soap opera e serie TV e ovviamente i fan di Beautiful sono in attesa di scoprire tutte le anticipazioni di questa settimana che va dal 24 al 28 giugno 2019. Beautiful è una di quelle soap che ormai hanno ammaliato milioni di telespettatori che nel corso degli anni (e sono proprio tanti) non hanno mai smesso di seguire le avventure di Brooke, Ridge e tutta la “combriccola” dei Forrester. Cosa ci aspetta negli episodi che andranno in onda in questa settimana dal 24 al 28 giugno 2019? Ecco cosa è importante sapere per non perdersi niente di questa settimana di episodi interessantissimi e ricchi di colpi di scena di Beautiful.

Anticipazioni Beautiful: le puntate dal 24 al 28 giugno 2019

Ancora una volta al centro delle anticipazioni di Beautiful di questa settimana vediamo la custodia di Will perché, nonostante l’appoggio di Brooke, la situazione è molto complicata, ma porterà però Bill e Brooke a riavvicinarsi anche a livello emotivo. Intanto sappiamo che all’interno della Forrester Creations sta per nascere un nuovo conflitto tra Steffy e Hope perché anche se hanno trovato pace, per ora, la lotta tornerà ad accendersi perché il padre di Steffy vuole ridimensionare la Forrester Creation andando a cancellare una linea dell’intimo tra quella di Steffy e quella di Brooke. Preoccupazioni intanto per Hope perché l’ecografia non riesce a trovare il battito del bambino, alla fine però il medico finalmente rassicura la giovane Logan che la sua gravidanza non è a rischio. Brooke intanto, per quanto riguarda la decisione presa da Ridge di cancellare una linea dell’intimo non è d’accordo e i due litigano fortemente perché la paura che la figlia Hope possa essere penalizzata per volere del marito è tanta, Ma Ridge rassicura tutti che ancora non ha preso una decisione e non sa cosa farà.